So stark sind die Autos

Starke Autos im Süden So stark sind die Autos

Bei den populärsten Marken liegt BMW mit 14 Prozent an der Spitze, gefolgt von Audi mit 12 und Mercedes mit 10 Prozent. 2003 lautete die Reihenfolge VW, BMW, Audi. Beliebtestes Antriebsart bleibt der Benziner mit 55 Prozent, 12 Prozent ziehen einen Diesel vor. Für ein E-Auto interessieren sich lediglich 7 Prozent. Jedoch können sich 55 Prozent der Befragten den Kauf eines batteriebetriebenen Autos grundsätzlich vorstellen.

Who is Who Pkw