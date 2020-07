Wie schon die ursprüngliche Fisker-Variante wird auch der modernisierte Revero von einem Vierzylinder-Turbobenziner und zwei E-Motoren angetrieben. Als Systemleistung der Modellversion GT werden 543 PS angegeben. Die Sprintzeit auf 100 km/h soll weniger als 5 Sekunden betragen, maximal sind knapp über 200 km/h möglich. Der Revero kann auch rein elektrisch fahren, die E-Reichweite wird mit rund 130 Kilometer angegeben. Preise zum Revero nennt Karma noch nicht, doch Interessenten in Deutschland sollten mit rund 117.650 Euro netto rechnen.

US-Autobauer Karma, Tochterunternehmen der chinesischen Wanxiang Group, will 2021 sein Modell Revero auch in Deutschland, Schweiz und Österreich anbieten. Der Hybridsportler, der bereits zwischen 2011 bis 2012 als Fisker Karma hierzulande verkauft wurde, soll dann in limitierter Anzahl erhältlich sein.

Ein einst als Fisker Karma bekannter Hybridsportwagen steht vor seinem Comeback in Deutschland. 2021 soll der einstige Elektro-Pionier als Karma Revero zurückkehren.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw