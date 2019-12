Besonders stark gestiegen ist laut VDIK der Anteil der E-Fahrzeuge. Bis Ende 2019 soll die Zahl der Neuzulassungen aus diesem Segment auf 100.000 steigen. Gegenüber 2018 entspricht das einem Zuwachs von 50 Prozent. Das starke Plus geht vor allem auf das Konto batterieelektrischer Pkw mit voraussichtlich 60.000 Neuzulassungen. Am Gesamtmarkt bleibt der Anteil von Elektroautos und Plug-in-Hybriden mit 3 Prozent allerdings weiterhin bescheiden.

Der Absatz von Pkw in Deutschland wird dieses Jahr ein außergewöhnlich hohes Niveau erreichen. Laut einer Prognose des Verbands der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) könnte die Zahl der Neuzulassungen bis einschließlich Dezember auf 3,57 Millionen steigen. Sieht man vom Umweltprämienjahr 2009 ab, wäre das der höchste Wert seit 20 Jahren. Mit voraussichtlich 405.000 Neuzulassungen wird parallel auch der Nutzfahrzeugmarkt ein deutliches Plus von 5 Prozent verzeichnen. Für das kommende Jahr rechnet der Importeurs-Verband allerdings mit einem Rückgang auf 3,35 Million neu zugelassene Pkw und 375.000 neue Nutzfahrzeuge.

In vielen wichtigen Märkten schwächelt in diesem Jahr der Autoabsatz. Für den deutschen Fahrzeugmarkt zeichnet sich hingegen ein Boom-Jahr ab. Stark gestiegen ist die Nachfrage nach E-Autos.

Who is Who Pkw