Kfz-Versicherung Sparen mit Selbstbeteiligung

Wer bei seiner Kfz-Versicherung Geld sparen will, kann dies mit einfachen Mittel tun. Die ADAC-Autoversicherung hat an einem Beispiel eines 34-jährigen VW Golf VII-Autofahrers aus München Sparmöglichkeiten aufgezeigt. Wer seine Kfz-Versicherung einmal jährlich statt monatlich oder quartalsweise überweist, spart 80 Euro. Die größte Einsparung liegt in der Modellrechnung in einer reduzierten Laufleistung, etwa durch Homeoffice.

Werden statt 14.000 nur 9.000 Kilometer gefahren, sind 108 Euro Ersparnis möglich. Auch die Selbstbeteiligung in der Teilkasko reduziert die Kosten (103 Euro). Mit weiteren Spartipps wie Mitgliedschaft in einem Autoclub und Fahrsicherheitstraining (97 Euro), Telematiktarif (79 Euro), Werkstattbindung (41 Euro) und Begrenzung auf nur zwei Fahrer (14 Euro) sank die Prämie für die Haftpflicht- und Teilkaskoversicherung in der Modellrechnung von 852 Euro auf 330 Euro.