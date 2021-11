Ladeinfrastruktur in der EU

Ladeinfrastruktur in der EU Niederlande liegen vorn

Die ab Anfang 2022 verfügbare Topversion "Proline Business" ist mit 11 kW (ab 2.445 Euro) oder mit 22 kW (ab 2.537 Euro) zu haben und wird über RFID-Karten bedient. Sie ermöglicht durch einen geeichten Stromzähler, eine genaue Abrechnung der Stromkosten. Sie eignet sich so für zur Nutzung von mehreren Elektrofahrern.

Kia bietet in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Allego Wallbox-Komplettlösungen für die Nutzung im privaten Bereich an.

Mit einer eigenen Wallbox daheim gelingt das Laden des E-Autos viel leichter und entspannter. Das will Kia nun unterstützen.

Kia bietet Wallboxen an Zuhause nachladen

