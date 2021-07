Kia hat die Ceed-Familie zum neuen Modelljahr überarbeitete. Fünftürer, Kombi und Shooting Brake tragen nun eine modifizierte Front mit neu gestaltetem Kühlergrill sowie optionalen LED-Scheinwerfern, der Heckdiffusor der stärkeren Varianten ist künftig in Glanzschwarz mit Chromleiste ausgeführt. Zudem tragen die drei Modelle das kürzlich neu eingeführte Marken-Logo mit neuem Schrifttyp. Für das Interieur stehen neue Materialien zur Wahl, das Infotainment-System wartet mit neuen Funktionen auf – beispielsweise lässt sich die Innenraumtemperatur nun per Sprachbefehl regulieren. Neu ist außerdem ein Autobahnpilot für die Modelle mit Automatikgetriebe. Keine Änderungen gibt es beim Antriebsangebot, das neben Dieseln und Benzinern auch einen Plug-in-Hybrid umfasst. Das Leistungsband reicht von 100 PS bis 204 PS. Preise nennt der Hersteller nicht, bislang starten sie bei 14.285 Euro netto für den Fünftürer.

