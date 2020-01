Den Verbrauch des mit einem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe ausgestatteten Golf-Konkurrenten gibt der Hersteller mit 1,1 Liter auf 100 Kilometern an (28 g CO2/km), die elektrische Reichweite mit 60 Kilometern. Geladen wird der 8,9 kWh große Akku über einen Typ-2-Anschluss mit einer maximalen Leistung von 3,3 kW. Der Preis für die neue Variante liegt bei 29.411 Euro (alle Preise netto) und damit laut aktueller Preisliste rund 6.722 Euro über den der vergleichbar ausgestatteten Dieselvariante.

Der Kompakt-Kombi Kia Ceed Sportswagon ist ab sofort auch mit Plug-in-Hybridantrieb zu haben. Eine Kombination aus 1,6-Liter-Benziner und Elektromotor stellt 141 PS Systemleistung zur Verfügung, die eine Höchstgeschwindigkeit von 195 km/h erlaubt. Die Beschleunigung von null auf 100 km/h erfolgt in 10,8 Sekunden.

Das Angebot an Plug-in-Hybridmodellen wächst: Kia bietet nun auch seinen kompakten Kombi mit Doppelantrieb an.

Who is Who Pkw