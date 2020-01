Elektroautos in Deutschland 2020

Elektroautos in Deutschland 2020 Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Elektroautos in Deutschland 2020

Optional ist ein 3-Phasen-On-Board-Ladegrät (Aufpreis: 420 Euro - alle Preise netto) erhältlich, das eine schnellere Ladeleistung ermöglicht. Der Kia e-Niro wird in zwei Varianten angeboten. Die Version mit einem 136 PS starken E-Motor und eine Batteriekapazität von 39,2 kWh kommt auf eine kombinierte Reichweite von 289 Kilometern und kostet ab 29.655 Euro. Die stärkere Version mit 204 PS und einem 64-kWh-Akku ist ab rund 32.857 Euro erhältlich. Die elektrische Reichweite beträgt bis zu 455 Kilometer.

Kia spendiert dem rein batterieelektrischen Niro ein Update. Der Crossover fährt im Modelljahr 2020 mit einem überarbeiteten Armaturenbrett sowie mit geänderten LED-Rückleuchten vor. In den höheren Ausstattungsstufen gehören nun ein Navigationssystem mit einem 10,25-Zoll großem Display und eine Verkehrszeichenerkennung zum Serienumfang.

Damit schneller Strom in die Batterie kommt, offeriert Kia nun ein dreiphasiges Ladegerät für den e-Niro

Who is Who Pkw