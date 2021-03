Alle großen Elektroautos in Deutschland (2021)

Entsprechend verfügt der EV6 über eine 800-Volt-Architektur, die schnelles Laden der Batterie von 10 auf 80 Prozent in weniger als 20 Minuten sowie Reichweiten um 500 Kilometer realisiert. Wie der Ioniq 5 dürfte der EV6 über 4,60 Meter lang sein, einen geräumigen Innenraum sowie Heck- und Allradantriebe mit einem Leistungsspektrum von 170 PS bis 306 PS bieten.

Vermutlich wird es sich beim EV6 um einen Crossover handeln, der Merkmale von Kompakten und von SUV in sich trägt.

Das erste auf der neuen rein elektrischen Plattform E-GMP aufsetzende E-Auto von Kia wird EV6 heißen. Jetzt veröffentlichte Fotos des Stromers deuten einen Crossover an, der Elemente von Kompaktmodellen und SUV aufweist. Der EV6 wird nach dem bereits vorgestellten Hyundai Ioniq 5 das zweite Modell der Hyundai Motor Group auf E-GMP-Basis sein.

