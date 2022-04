Ende des Jahres stellt Kia seiner Elektro-Limousine EV6 eine GT-Variante zur Seite. Das 55.450 Euro netto teure Allrad-Modell kommt auf eine Gesamtleistung von 585 PS und ein Gesamtdrehmoment von 740 Nm. Der Spurt von 0 auf 100 km/h gelingt in 3,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit gibt Kia mit 260 km/h an. Der 77,4 kWh große Akku bietet nach WLTP eine Reichweite von bis zu 424 Kilometer. Dank 800 Volt-Ladetechnologie kann die Batterie in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent ihrer Kapazität nachgeladen werden.

Im GT-Modus passen sich die Funktionen des Bremssystems, des Fahrwerks, des Sperrdifferenzials und des Stabilitätsprogramms an das Leistungsniveau des Sportlers an. Auch die Lenkung und die automatische Dämpferkontrolle werden geschärft.

Optisch ist der 4,70 Meter lange Kia EV6 GT an einem speziellen, die Breite des Fahrzeugs betonenden Frontstoßfänger zu erkennen. 21 Zoll große Felgen mit neonfarbenen Bremssätteln, ein flügelartiger Dachspoiler sowie ein Heckstoßfänger mit Diffusor zu erkennen. Innen gibt es schwarze Schalensitze mit veganen Bezügen in Wildlederoptik und Applikationen in Neongelb.