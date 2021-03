Die Marke Kia erfindet sich gerade neu: Erst ein komplett neues Logo, jetzt folgen die ersten Modelle im neuen Design. Den Beginn macht der EV6, ein knapp 4,70 Meter langer Crossover, der die gleiche Basis nutzt wie der neue Hyundai Ionic 5 und noch 2021 eingeführt wird. Auf dieser modularen Elektro-Plattform will Kia in den nächsten fünf Jahren elf Elektro-Modelle auf den Markt bringen.

Dank seines sehr langen Radstands von 2,90 Metern – das entspricht in etwa dem einer Mercedes E-Klasse – bietet der EV6 innen sehr großzügige Platzverhältnisse. Angeboten wird der Wagen mit zwei Batteriegrößen (58 und 77,4 kWh), Front- und Allradantrieb sowie mit 229 oder 325 PS. Die Reichweite soll je nach Ausführung zwischen 380 und über 500 Kilometern liegen, und dank seiner Möglichkeit, mit bis zu 270 kW Geplant ist zudem eine GT-Version mit 584 PS und 260 km/h Spitze.

Der EV6 soll für "ein neues Kia" stehen, samt neuem Innenraumkonzept und Bedienlogik. Dazu gehört auch eine neue Philosophie, was die Materialien angeht. In Europa wird es beispielsweise keine Ledersitze mehr geben, und etliche Teile wurden aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. Aufladen ist serienmäßig möglich an 800- und 400-Volt-Ladestationen, was den Akku in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllt.