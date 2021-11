Lademöglichkeiten an Mitarbeiterparkplätzen

Laut Kia soll der nicht näher spezifizierte E-Antrieb bis zu 300 Meilen und damit rund 480 Kilometer Reichweite bieten und die Batterie mit bis zu 350 kW in 20 bis 30 Minuten von 10 bis 80 Prozent befüllbar sein. Auf Grundlage der E-GM-Plattform dürfte der EV9 über einen bis zu 440 kW/600 PS starken Heck- oder Allradantrieb mit ein oder zwei Motoren verfügen.

Die Außenhaut mit scharfkantigen Charakterlinien wirkt betont glatt. Griffe an den gegenläufig angeschlagenen Türen sind nicht mehr zu sehen. Statt Außenspiegel gibt es auf der Schulter der Vordertür kleine Kamerahalter für virtuelle Außenspiegel. Die Leuchten vorne und hinten verleihen unter Verwendung verschiedener Leuchttechniken dem Fahrzeug seine Lichtsignatur.

Mit 4,93 Meter ist der EV9 gut 25 Zentimeter länger als der in Deutschland seit diesem Jahr erhältliche EV6. Dank eines um 20 Zentimeter auf 3,10 Meter verlängerten Radstands bietet das kastige SUV zudem Platz für eine dritte Sitzreihe. Der weitgehend in Hellgrau gehaltene Innenraum präsentiert sich luftig und aufgeräumt. Unter anderem kommen recycelte Materialien zum Einsatz, die den nachhaltigen Charakter des EV9 unterstreichen sollen. Schalter und physische Knöpfe gibt es im Cockpit nicht mehr. Die Lenkradform entspricht einem liegenden O. Ein riesiges Farbdisplay im 27-Zoll-Format steht freischwebend auf einem schick illuminierten Armaturenbrett.

