Das Unternehmen zieht auch beim Vertrieb neue Wege in Betracht und denkt über Abo-Services oder Leasing- und Mietmodelle für Batterien nach. Kia plant zudem, eine globale Service-Infrastruktur sowie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge aufzubauen.

Bis 2027 will Kia sieben neue batterieelektrische Fahrzeuge weltweit vorstellen. Dies bestätigte Kia -Chef, Ho-sung Song. Den Anfang macht nächstes Jahr ein Modell, das noch unter dem Kürzel "CV" firmiert. Es ist das erste ausschließlich für einen batterieelektrischen Antrieb entwickelte Fahrzeug von Kia und soll sich durch hohe Fahr- und Ladeleistungen auszeichnen und ist außerdem Vorreiter eine neue Kia -E-Auto-Designsprache. Wie das Schwestermodell der Hyundai-Submarke Ionig, der Ioniq 5, basiert der CV auf einer neuen modularen E-Plattform, die verschiedene Karosserievarianten wie zum Beispiel SUV- oder Sportlimousinen-Modelle ermöglicht. Somit dürfte Kia verschiedene Fahrzeugsegmente vom Stadtauto bis zum Sportwagen elektrifizieren.

Schon bislang ist Kia ein Vorreiter in Sachen E-Mobilität. In Zukunft wird es noch deutlich mehr Stromer geben. Dabei hilft nicht zuletzt eine Konzernplattform.

Kia in Zukunft Kia plant elektrisch

