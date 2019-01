Corolla, Golf 8, Model 3 und Co.

Corolla, Golf 8, Model 3 und Co. Top 10 Auto-Neuheiten 2019

Skoda Scala, VW Golf 8 und Co. Die neuen Kompaktwagen 2019

Zu Preisen ab 23.268 Euro (alle Preise netto) ist ab sofort der Kia Proceed bestellbar. Offizielle Markteinführung des Shooting-Brake-Kombis ist am 19. Januar. In der Basisvariante des Kompaktmodells arbeitet ein 140 PS starker 1,4-Liter-Benziner, alternativ ist ein 1,6-Liter-Diesel mit 136 PS zu haben.

