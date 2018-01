Kia bietet den Kleinwagen Rio ab dem Frühjahr auch im Sport-Look an. Die neue "GT Line"-Variante gibt sich unter anderem durch einen Stoßfänger in Diffusor-Optik, Doppelrohrauspuff und LED-Scheinwerfer im Eiswürfel-Design zu erkennen. Hinzu kommen abgedunkeltes Chrom am Kühlergrill und 17-Zoll-Felgen. Zur Ausstattung zählen darüber hinaus Klimaautomatik, Rückfahrkamera und Tempomat, beim Antrieb stehen zwei Leistungsvarianten des 1,0-Liter-Turbobenziners mit 100 PS und 120 PS zur Wahl. Die Preisliste für den sportlich gestalteten Fünftürer startet bei 16.135 Euro (netto).