Die neue Generation des Kia Soul kommt 2019 in Deutschland als reines Elektromodell auf den Markt. Erste Bilder zeigen den kleinen Crossover mit gewohnt kantiger Karosserie und bekannt knackigen Proportionen. Bereits in der aktuellen Generation ist der Koreaner mit E-Antrieb zu haben, die Leistungsdaten von 110 PS und die Reichweite von 250 Kilometern dürften sich beim Modellwechsel erhöhen. Die zuletzt zwei Benziner und der Diesel werden in Deutschland künftig nicht mehr angeboten. Preise für den neuen E-Soul sind noch nicht bekannt, das aktuelle Modell kostet knapp 25.000 Euro netto.

Kia streicht bei seinem kleinen Lifestyle-SUV Soul die Verbrennungsmotoren. In der kommenden Generation gibt es nur noch einen E-Motor.

