Zur Ausstattung der "Dream-Team"-Modelle des Stonic zählen unter anderem Klimaautomatik, Navigationssystem und Rückfahrkamera. In der gleichen Reihe sind mit ähnlichen Extras auch die Kleinwagen Picanto und Rio sowie das Kompakt-SUV Sportage zu haben.

Dank eines neuen Einstiegsmotors sinkt der Basispreis für das Sondermodell Kia Stonic "Dream-Team Edition" um rund 2.500 Euro. In Verbindung mit dem 84 PS starken 1,2-Liter-Benziner ist das Mini-SUV nun für 15.540 Euro netto zu haben. Bislang startete das Leistungsangebot bei 100 PS.

Wer nicht viel Motorleistung braucht, kann ein Schnäppchen machen: Kia bietet den Stonic mit üppiger Ausstattung und karger PS-Zahl an.

