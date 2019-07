Elektroautos in Deutschland 2019

Beim Schwestermodell Rio entfällt ebenfalls der 1,4-Liter-Saugbenziner, so dass für den Vortrieb des Kleinwagens neben dem 1,2-Liter-Vierzylinder der 1,0-Liter-Dreizylinder mit 100 oder 120 PS zur Wahl stehen. Beim Top-Aggregat ist das Siebengang-DSG jetzt für alle Ausstattungsvarianten verfügbar. Die Preisspanne für den Kleinwagen reicht von 10.210 Euro in Verbindung mit dem 84 PS-Benziner bis zu knapp 20.000 Euro in der Version mit dem 120 PS-Turbo und der höchsten Ausstattungslinie.

Für den 100 PS-Turbo werden mindestens 15.285 Euro (alle Preise netto) fällig. Der stärkere Dreizylinder mit 120 PS kann im Stonic in der Basisvariante als Alternative zum manuellem Sechsgang-Schaltgetriebe mit einem Siebengang-DSG (Aufpreis: 1.250Euro) geordert werden. Unverändert bleibt die Einstiegsmotorisierung des Crossover. Der 1,2-Liter Sauger mit 84 PS steht ab 13.440Euro in der Preisliste. Außerdem offeriert Kia einen 1,6-Liter-Diesel, der mit 115 PS und 136 PS angeboten wird.

Im Zuge des neuen Modelljahrs ersetzt Kia im kleinen Crossover Stonic den 1,4-Liter-Sauger mit 99 PS durch eine weitere Ausbaustufe des 1,0-Liter-Dreiyzlinders. Der 100 PS starke Turbo ist agiler als der bislang angebotene Vierzylinder und schafft den Standardspurt 0,6 Sekunden schneller in nun 10,8 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt statt 172 jetzt 182 km/h. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Fünfgang-Schaltgetriebe. Beim Verbrauch liegt Dreizylinder mit durchschnittlich 5 Litern einen guten halben Liter unter den Verbrauchswerten des abgelösten Aggregats.

Kia strukturiert sein Angebot bei Stonic und Rio neu. Ein Motor geht ganz in Rente, dafür gibt es das empfehlenswerte Doppelkupplungsgetriebe für mehr Motorisierungen.

