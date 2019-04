Deutlich größer und wohl von der Serienfertigung noch ein Stück weiter entfernt ist der robust wirkende Mohave Masterpiece, der sich laut Kia durch einen luxuriösen Innenraum und einen kraftvollen Allradantrieb auszeichnet. Das Konzept gibt einen Ausblick auf die Neuauflage des Mohave – ein gut 4,90 Meter langes SUV-Modell, welches seit 2008 in asiatischen Märkten beziehungsweise in den USA (als Borrego) vertrieben wird. Ein markantes Detail des neuen Mohave ist sein Kühlergrill, dessen Design keine Trennung mehr von Grillstreben und den LED-Leuchten erkennen lässt. Die Front zeigt zudem eine weiter entwickelte Version des Tiger-Nasen-Themas, das überraschenderweise im Zentrum kein Kia - sondern ein Mohave-Markenemblem trägt.

Beim Signature handelt es sich um eine mittlerweile seriennahe Entwicklungsstufe des vor gut einem Jahr in Indien auf der Auto Expo präsentierten SP Concept. Während dieser noch explizit als Modell für den indischen Markt angekündigt wurde, soll der Signature nunmehr auch zeigen, in welche Richtung sich das Kia -Design für den globalen Markt entwickeln könnte. Noch in diesem Jahr soll die Serienversion vorgestellt und auf dem indischen Markt eingeführt werden. Technische Daten oder Abmessungen gibt es noch keine, doch weist das Modell ähnliche Proportionen auf wie das Mini-SUV Stonic, das 4,14 Meter lang ist.

In Südkorea hat Kia zwei SUV-Konzepte vorgestellt. Der Kia SP Signature und der Kia Mohave Masterpiece zeigen das künftige Kia-Design. Dabei gibt es die ein oder andere Überraschung.

Der SP Signature gibt Ausblick auf ein bald schon in Indien startendes SUV-Modell.

Foto: Kia

