Kindersitzhersteller Maxi-Cosi bringt ab Januar 2020 einen Kindersitz auf den Markt, der sich zur komfortableren Handhabung um seine eigene Achse drehen und in verschiedene Positionen kippen lässt. Die Drehfunktion erleichtert das Hineinsetzen und Anschnallen des Kindes. Der Mica genannte Sitz ist für rückwärtsgerichtetes Fahren geeignet und für Kinder ab der Geburt bis zum Alter von ca. 4 Jahren gedacht. Er kostet rund 450 Euro.

Wer Kinder im Firmenwagen anschnallen möchte, muss ganz schön gelenkig sein, um Kind, Anschnaller und Gurte in Einklang zu bringen. Es kann aber auch einfacher funktionieren.

Who is Who Pkw