So glänzt das Pedelec wieder

Frühjahrsputz beim Fahrrad So glänzt das Pedelec wieder

E-Bike am E-Auto

E-Bike am E-Auto Stützlast reicht nicht immer

E-Bike am E-Auto

Getestet wurden außerdem die Komforteigenschaften, die im Fall des gefederten Anhängers als die mit Abstand besten bewertet wurden. Empfohlen wird deshalb, unbedingt noch in ein optionales Federsystem zu investieren.

Am schlechtesten abgeschnitten hat das Nachläufersystem, bei dem das Kind auf seinem Kinderfahrrad gezogen wird. Hier können Beine und Hüfte direkt vom Pkw getroffen werden, zudem prallte der Dummy mit dem Kopf auf dem Asphalt.

Auch eine Transportbox kann Kindern beim Aufprall Schutz bieten. Die Tester monierten bei den beiden Lastenradtypen, einem Dreirad mit Frontbox und einem einspurigen Long-John- Lastenrad, das diese beim Aufprall jeweils umkippten und über die Straße schlitterten. Das berge wiederum die Gefahr einer Kollision mit dem Gegenverkehr, so der ADAC.

Die Transportbox beim dreirädrigen Lastenrad kann schützen, doch wenn das Fahrrad kippt, kann es in den Gegenverkehr schlittern.

Den in dieser Versuchsanordnung besten Unfallschutz bietet demnach das Backpacker-Lastenrad, bei dem zwei Kindersitze auf dem langen Gepäckträger montiert waren. Sofern sichere Sitze verwendet werden, sieht der ADAC die erhöhte Sitzposition als besonderen Vorteil, denn beim Aufprall befinden sich die Kinder außerhalb vom direkten Crashbereich.

Für den Kindertransport per Fahrrad kommen mittlerweile mehrere Systeme im Alltag zum Einsatz. Doch der Nachwuchs ist bei Unfällen nicht überall gleich gut geschützt.

Kindertransport per Fahrrad Crashtest zeigt Sicherheitslücken

Who is Who Pkw

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021