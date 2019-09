In Deutschland recht günstig

Unterhaltskosten E-Autos In Deutschland recht günstig

Zur IAA-Premiere hat VW bereits vergangene Woche einen Basispreis von 18.470 Euro netto für den künftig rein elektrisch angetriebenen E-Up genannt. Jetzt dürfen auch Skoda und Seat die Preise der ebenfalls ausschließlich elektrisch getriebenen Schwestermodelle Mii und Citigo verraten. Günstigste Version des Trios wird der Mii Electric für 17.350 Euro netto. Wer die Umweltprämie einfordert, kann den Preis auf rund 13.700 Euro drücken. Dafür bekommt man wie bei Up und Citigo einen 83 PS starken Motor, eine 36,8-kWh-Batterie für 260 Kilometer Reichweite sowie Klimaautomatik, Ladekabel und Spurhalteassistent. Für den bei Technik und Ausstattung weitgehend identischen Citigo E iV verlangt Skoda 300 Euro mehr. Entsprechend liegt hier der effektive Kaufpreis abzüglich Umweltbonus bei rund 13.950 Euro netto.

