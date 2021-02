Und in dieser Liste unsere 30 Sprischlucker, also Fahrzeuge, die deutlich mehr verbrauchen als versprochen .

Die Fotoshow oben zeigt die Verbrauchswerte aller seit 2017 von der Redaktion firmenauto getesteten kleinen und kompakten SUV beziehungsweise Crossover-Modellen (bis 4,50 Meter Länge). Außerdem finden Sie in der Fotoshow oben den Durchschnittsverbrauch während des gesamten Tests. Jeder Testwagen wurde über eine eigene, 200 Kilometer lange Verbrauchsstrecke gefahren .

Ein Blick in die firmenauto-Testdatenbank: So viel verbrauchen kleine und kompakte SUV (bis 4,50 Meter Länge) im Alltag.

