Synhelion nutzt zur Kerosinherstellung Sonnenwärme, CO2 und Wasser. Bei der Verbrennung wird nur so viel Kohlendioxid frei, wie während der Produktion gebunden wurde. Bis zum Jahr 2030 sollen so jährlich 875 Millionen Liter Solarsprit hergestellt werden, was die Hälfte des Swiss-Bedarfs decken würde.

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss will ab 2030 mit Solar-Treibstoffen fliegen. Damit wäre die Lufthansa-Tochter nach eigenen Angaben das weltweit erste Unternehmen, das das synthetische Kerosin im Betrieb nutzt. Für die Umstellung auf den bilanziell klimaneutralen Flugbetrieb arbeitet die Airline mit dem Schweizer Sprithersteller Synhelion zusammen.

