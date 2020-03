Elektroautos in Deutschland 2020

Elektroautos in Deutschland 2020 Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Im Kern ist der Ingolstädter Kompaktklasse-Primus das gleiche Modell wie der Golf und der Leon. Doch die Neuauflage muss und wird sich von den beiden bürgerlichen Modellen abgrenzen: Nicht nur durch besonders edles Interieur und einen prestigeträchtigeren Karosseriezuschnitt, sondern wohl auch durch Fahrwerk und Antrieb. Ehrensache, schließlich feiert Audi in diesem Jahr 40 Jahre "Quattro". Der S3 wird also sowohl der Allradtechnik (diesmal sehr heckbetont) als auch dem Sportsgeist des Labels Respekt zollen wollen. Allein mit Motorleistung wird er sich diesmal nicht von VW und Cupra absetzen könne, sie wird nicht über die typischen 310 PS hinausreichen. Preis? Knapp 42.000 Euro.

Kein Hot Hatch ("heißes Steilheck"), vielmehr ein Krawall-Kombi – das sportlichste Derivat von Seats Sportmarke bietet in seiner Klasse wohl den meisten Laderaum pro PS. 300 PS stehen in der Allrad-Topversion zur Verfügung, generiert von einem 2,0-Liter-Turboenziner. Kombiniert ist das mit einem Laderaum im Golf-Variant-Format. Mit dessen achter Generation nämlich ist der Cupra engstens verwandt. Und daher gibt es nicht nur die extra starke Ausführung, sondern auch gemäßigtere Variante, darunter die mit dem 245-PS-GTI-Motor. Und sogar einen Plug-in-Hybriden. Preise stehen noch nicht fest, werden aber wie gewohnt etwas unter Golf-Niveau liegen. Wir tippen auf rund 33.600 Euro.

Für den japanischen Brachial-Sportler braucht es ein stabiles Selbstbewusstsein. Denn auch nach dem gerade erfolgten Lifting bleibt das prägende Designmerkmal des Fünftürers sein üppig dimensionierter Heckflügel, der den Fahrer in den Augen unbedarfter Passanten wie die übelste Art von PS-Poser wirken lässt. Allerdings: Der frontgetriebene Fünftürer sieht nicht nur schnell und brachial aus – er ist es auch. Zwar liegt der Type R mit 320 PS lediglich im Leistungsmittelfeld, die Nürburgring-Rekordzeit seiner Klasse hat er trotzdem inne. Und das vielleicht beste manuelle Getriebe diesseits der Sportwagen-Oberliga hat er ebenfalls an Bord. Der Preis: voraussichtlich rund 32.000 Euro.

Der erste GTI hat 1976 das Hot-Hatch-Segment mitbegründet. Kein Wunder, dass er sich heute nicht mehr als junger Wilder gerieren muss, sondern den reifen Alltags-Sportler gibt, dem die Autobahn ebenso liegt wie die Nordschleife. Die für den Sommer erwartete neue Generation (ab zirka 29.500 Euro, alle Preise netto) auf Basis des Golf 8 bleibt sich treu, bietet neben den traditionellen Design-Zutaten wie Karomuster und rote Kühlergrillakzente auch weiterhin einen nicht-elektrifizierten Antrieb. Und zwar wie gehabt in Form eines 2,0-Liter-Turbobenziners mit inzwischen 245 PS. Wer es sparsamer mag, wählt den alternativ angebotenen GTD mit Dieselmotor oder den GTE also Plug-in-Hybrid.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

E-Mobilität Testdrives