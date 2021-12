Mercedes strukturiert das Angebot für gewerbliche Konnektivität neu: Ab sofort wird Mercedes Me für Pkw und Vans gleichermaßen angeboten und steht damit auch gewerblichen Kunden zur Verfügung. Die bisherigen Nutzer von Mercedes Pro erhalten fahrzeugnahe Dienste von Mercedes Me, welche identisch oder vergleichbar zu dem bisherigen Angebot sein sollen.

Mit der Zusammenführung der Konnektivitätslösungen für private und geschäftliche Kunden will das Unternehmen die Angebote auf eine einheitliche technische Plattform setzen. Damit reagiert Mercedes auf Wünsche von Kunden, die Pkw und Transporter in einemgemeinsamen System pflegen und überwachen wollen.

Sie können nun im Mercedes-me-Portal neben dem privaten Profil auch Unternehmensprofile anlegen. Der Nutzer kann zudem in der Me App zwischen seinen privaten und gewerblichen Fahrzeugen wechseln. Die Fahrzeuganzahl kann im Unternehmensprofil beliebig gewählt werden – eine Anforderung speziell der gewerblichen Kunden.

Wartungs- und Monitoringdienste sollen den den Arbeitsaufwand verringern. Angeboten werden auch Remote-Dienste mit Echtzeit‑Informationen, mit denen sich der Ist-Zustand jedes Firmenwagen überprüfen lässt. Zusätzlich wird die intelligente Fahrzeugdiagnose Mercedes‑Benz Van Uptime als Dienst für Sprinter Kunden in das Angebotsportfolio von Mercedes Me für Geschäftskunden aufgenommen. Die neuen Angebote sind ab sofort in Deutschland und 18 weiteren EU-Märkten sowie in den USA verfügbar.

Spezielle Lösungen für Flottenkunden

Spezialisierte Konnektivitätslösungen für Flottenkunden werden über Mercedes-Benz Connectivity Services zur Verfügung gestellt. Über die Schnittstelle Connect your fleet können Kunden Daten ihrer Flotte in ein bestehendes Fuhrparkmanagement-System integrieren, verwalten sowie nach eigenen Bedürfnissen auswerten. Connect your business ermöglicht, ein eigenes Flottenprodukt oder Geschäftsmodell mit Mercedes-Fahrzeugdaten anzureichern. Telematikanbieter etwa können Daten in eigene Produkte, beispielsweise Fuhrparkportale, integrieren, Leasingunternehmen Laufleistungen überprüfen sowie Mehrkilometer berechnen und Versicherungsunternehmen das Fahrverhalten ihrer Kunden analysieren.