VW Financial Services kauft Logpay

Alles in einer App

Mit der Zusammenarbeit wollen sich die deutschen Autobauer nicht zuletzt gegen die wachsende Konkurrenz aus Asien sowie aus der IT-Branche positionieren. Als Technologieführer beim autonomen Fahren gilt aktuell kein traditioneller Autohersteller, sondern die Google-Schwester Waymo, die in den USA bereits einen kommerziellen Robotertaxi-Service betreibt.

Konkret planen die Partner unter anderem eine skalierbare Architektur für automatisierte Fahrzeuge bis Level 3 und 4. Die Technik soll ab 2025 in Fahrzeugmodellen für Europa, China und die USA zum Einsatz kommen und unter anderem das selbstständige Fahren auf Autobahnen ermöglichen. Zudem denken die Unternehmen über eine Ausdehnung des Kooperationsumfangs auf höhere Automatisierungsgrade auf Autobahnen sowie für urbane Gegenden und Städte an. Fernziel sind demnach komplett autonom fahrende Autos, die dann in jedem Umfeld ohne Gaspedal und Lenkrad auskommen.

