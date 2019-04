Im Gespräch sei die Entwicklung einer "Super Plattform", die als Basis für künftige E-Modelle dienen soll. Bereits einen Monat zuvor hat PSA-Chef Carlos Tavares geäußert, dass sein Konzern gut ein Jahr nach der erfolgreichen Integration von Opel bereit sei, Gelegenheiten für Wachstum zu ergreifen. Zur etwa gleichen Zeit soll auch FCA-Chef Mike Manley Interesse an einer Allianz oder Fusion bekundet haben.

Die Umstellung auf Elektromobilität ist für die Automobilhersteller sehr teuer. Immer mehr deuten sich gemeinsame Allianzen an, um die Herausforderung zu meistern.

