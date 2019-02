BMW und Daimler bündeln ihre Mobilitätsdienste. Die beiden Konzerne haben angekündigt, ihre Angebote in Bereichen wie Carsharing, Ride-Hailing und multimodales Reisen verzahnen zu wollen. Auch andere Services für das Parken und das E-Auto-Laden will man zusammenlegen.

Die gemeinsamen Angebote sollen unter den Bezeichnungen Reach Now, Charge Now, Free Now, Park Now und Share Now vermarktet werden. Fernziel ist der Aufbau eines gemeinsamen Mobilitätsangebots mit vollelektrischen und selbstfahrenden Flotten, die sich selbstständig aufladen und parken sowie mit anderen Verkehrsmitteln vernetzen. Insgesamt werden dafür mehr als eine Milliarde Euro investiert.