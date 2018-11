Wer investiert am meisten?

Wer investiert am meisten? Diese Unternehmen forschen

Tesla Model 3 an der Spitze

Die Elektro-Bestseller weltweit Tesla Model 3 an der Spitze

Tesla Model 3 an der Spitze

Elektroautos kommen ihre Halter nicht unbedingt teurer als konventionelle Modelle. Bei einem Kostenvergleich des ADAC schnitten vier Stromer günstiger ab als Vergleichsfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. So schlug etwa das Tesla Model X mit Kilometerkosten von 131,9 Cent den Audi SQ7 TDI um 5,8 Cent und das Smart Fortwo Coupé EQ (36,9 Cent) ließ das benzingetriebene Cabrio (38,7 Cent) hinter sich. Ebenfalls Kostensieger waren BMW i3S und Hyundai Ioniq. Teurer als die konventionellen Varianten waren hingegen die E-Modelle des VW Up und des VW Golf sowie der Nissan Leaf. Allerdings musste sich letzterer gegen den einen halben Meter kürzeren Nissan Micra

In der Anschaffung sind Elektroautos noch häufig recht teuer. Dabei relativieren sich die Kosten im laufenden Betrieb, wie der ADAC berechnet hat.

Who is Who Pkw