Fahrzeug- und Kraftstoffindustrie begrüßen die Regelung, bemängeln aber eine zu kleine Rolle der E-Fuels. Umweltschützer kritisieren hingegen die entstehende Konkurrenz der wenig effizienten Öko-Kraftstoffe zur Elektromobilität auf der Straße. E-Fuels sollten stattdessen in Bereichen eingesetzt werden, wo sie angesichts von Kosten, Ökologie und Verfügbarkeit besonders wirksam seien.

Scheuer will E-Fuels "Raus aus dem Reagenzglas"

Der CO2-freie Anteil an Kraftstoffen soll deutlich steigen. Auch E-Fuels und Wasserstoff will die Regierung künftig stärker fördern.

