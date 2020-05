Eine Übersicht unserer Spritschlucker der letzten Jahre finden Sie in dem Artikel hier unten

Klicken Sie durch die Fotoshow oben und finden Sie unsere ehrlichsten Testwagen, sortiert nach den Testwerten unserer Verbrauchsrunde. Zusätzlich geben wir auch den Gesamt-Testverbrauch an, der allerdings nicht repräsentativ ist (unterschiedliche Strecken und Fahrer).

Wir vergleichen die Werte der Testwagen mit den Norm-Verbrauchsangaben der Hersteller verglichen und ermitteln, wieviel Prozent der Praxisverbrauch vom Normwert abweicht. Ergebnis: WLTP funktioniert. Fast alle bisher getesten Modelle verbrauchen auf unserer Normrunde kaum noch mehr, etliche sogar weniger als nach dem neuen Testzyklus angegeben. Am besten schnitt übrigens ein SUV ab.

firmenauto testet die aktuellsten Fahrzeuge und prüft, wieviel sie in der Praxis verbrauchen. Egal, ob Kombi, Cabrio, Lieferwagen oder Transporter, jeder Testwagen muss zeigen, ob die Herstellerangaben stimmen. Dazu hat die Testredaktion eine 200 Kilometer lange Strecke festgelegt, die von Stuttgart über die Autobahn Richtung München, quer über die Schwäbische Alb Richtung Rottweil und wieder zurück nach Stuttgart führt. Diese defensiv gefahrene Verbrauchsrunde mit einem kurzen schnellen und einem längeren tempobeschränkten Autobahnabschnitt, viel Landstraße und etlichen Ortsdurchfahren simuliert das Fahrprofil eines normalen Langstreckenfahrers.

Neu in der Liste (20.05.2020): VW T6.1 Multivan (Modell 2020)

Die firmenauto-Test-Datenbank verrät, welche Autos höchstens zehn Prozent mehr verbrauchen als vom Hersteller versprochen. Alle Daten auf WLTP-Basis! In der Bildergalerie finden Sie auch etliche Modelle, die den Normverbrauch unterbieten

Kraftstoffverbrauch im Test Diese Modelle halten, was sie versprechen

