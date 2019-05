Die Geschäftsführerin der Kroschke Kinderstiftung, unterstreicht die Wichtigkeit der Benefizveranstaltung: "Die Erlöse, die der Kroschke Cup jährlich für den guten Zweck einspielt, sind eine wichtige Säule für unsere Arbeit für chronisch kranke Kinder und deren Familien in Norddeutschland."

Alle Erlöse des Kroschke Cups kommen der Kroschke Kinderstiftung zu Gute, die damit in diesem Jahr wiederholt den Verein "Hände für Kinder" im Kupferhof Hamburg unterstützt. Der gemeinnützige Verein bietet Familien mit körperlich, geistig sowie mehrfach behinderten Kindern die Möglichkeit zu erholsamen Kurzzeitaufenthalten mit professioneller therapeutischer Betreuung. Konkret soll das Geld in die Erstellung eines neuen kindgerechten Therapiebades fließen.

Ab 10 Uhr geht es am 15. Juni 2019 vor allem ums Sportliche. Unterstützt wird die Veranstaltung von Marek Erhardt, Schauspieler und Ex-Stadionsprecher des Hamburger Sportvereins. Neben dem eigentlichen Turnier gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Torwandschießen, ein Tippspiel, einer Hüpfburg und Kinderschminken. Abends folgt dann die feierliche Siegerehrung und die Spendenübergabe mit anschließendem Get-Together zum gemeinsamen Netzwerken.

Einen Tag lang steht am 15. Juni nicht das Geschäft, sondern der Spaß bei der Kroschke Gruppe im Vordergrund. Die Dienstleistungsgruppe richtet dann ein Benefizfußballturnier in der 20. Auflage auf. Bis zum 31. Mai werden noch online Anmeldungen angenommen. Die Veranstaltung unterstützt die gemeinnützige Kroschke Kinderstiftung und wird komplett von Kroschke-Mitarbeitern organisiert und durchgeführt. Laut Kroschke lohnt es sich, bei der Anmeldung schnell zu sein, denn die Startplätze sind begrenzt.

Am 15. Juni feiert der Kroschke Cup sein 20. Jubiläum. Bei dem Benefizfußballturnier kommen Kunden, Partner und Geschäftsfreunde aus ganz Deutschland beim ATSV Ahrensburg zusammen.

Who is Who Pkw