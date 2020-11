"Das deutsche Zulassungswesen ist nach wie vor sehr behäbig und wenig flexibel. Wer sein Auto zulassen, ab- oder ummelden will kann das kaum online tun. Vor allem Autohäuser verlieren hier Zeit und Geld, außerdem fehlt die Transparenz im Gesamtprozess", so Kroschke. Mit dem neuen Portal sollen viele derartige Probleme der Vergangenheit angehören. Das webbasierte Portal bildet sämtliche Prozesse ab, die bei der Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen und Firmenflotten relevant sind. "Einzel- und Massenzulassungen, Abmeldungen und sonstige Dienstleistungen können mit On zentral verwaltet und nachgehalten werden", verspricht Philipp Kroschke. Bisher befinde sich das Portal noch in der Pilotphase, der Launch und damit die Verfügbarkeit für alle Kunden ist für Januar 2021 geplant.

Gerade im Zulassungswesen sieht Philipp Kroschke enorme Potenziale für neue digitale Technologien. Das mag dem Unternehmensfeld seiner Firma geschuldet sein, dass sich seit Jahren auf diese Thematik spezialisiert hat. 2021 soll ein neues Zulassungs- und Logistikportal mit dem Namen "ON" für mehr Durchblick bei großen Flotten und Autohäusern sorgen.

