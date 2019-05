Was Reifenketten Flotten bieten

Als Konsequenz übernehmen beide Geschlechter die Empfehlungen der Verkäufer. Fast Zweidrittel der Frauen und gut die Hälfte der Männer (53 %) vertrauen auf die Expertise des Händlers. Bei der Wahl der gewünschten Reifenmarke legen sich die Käufer nicht sonderlich ins Zeug. Nur knapp 40 Prozent von ihnen wissen genau, welche Marke sie fahren wollen. Auch an anderer Stelle ist die Markenaffinität nur bedingt vorhanden. So wissen ein Fünftel der Autofahrer nicht, welche Reifenmarke auf ihrem Fahrzeug aufgezogen ist.

Besonders Frauen zeigen sich desinteressiert gegenüber Reifen. Nur ein Viertel der befragten weiblichen Fahrer geben an, sich mit Reifen auszukennen. Immerhin 51 Prozent der Männer sehen sich dagegen als kompetenter Reifenexperte. Den Reifenkauf stufen beide Geschlechter als wenig anregend ein. Bei den Männern haben nur 33 Prozent Freude daran, bei den Frauen sogar nur 21 Prozent.

Reifen sind die einzige Kontaktfläche zwischen Auto und Fahrbahn und damit wesentlich für die Fahrsicherheit verantwortlich. Dennoch scheint besonders eine Zielgruppe wenig an dem schwarzen Gold interessiert, wie eine KÜS-Umfrage zeigt.

