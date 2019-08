Diese Autos stehen in Frankfurt

Lada legt den kompakten Kombi Vesta SW als Sondermodell "Tourer" auf. Zum Lieferumfang zählt neben einer abnehmbaren Anhängerkupplung und einem darauf passenden Fahrradträger mit 60 Kilogramm Nutzlast ein Benzingutschein in Höhe von 500 Euro. Als Antrieb fungiert ein 102 PS starker 1,6-Liter-Benziner, der an ein manuelles Fünfganggetriebe gekoppelt ist. Die Preisliste für die Spezial-Edition startet bei 13.440 Euro netto, das Standardmodell gibt es aktuell ab 11.350 Euro netto.

Sondermodelle sind bei Autoherstellern beliebt, um den Verkauf anzukurbeln. Lada geht jetzt einen besonderen Weg und bietet ein Modell mit Fahrradträger und anderen Goodies an.

