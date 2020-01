So funktioniert die Batterie

Elektroauto So funktioniert die Batterie

So funktioniert die Batterie

Mit einem Installations-Service für die Wallbox will Opel seinen Kunden den Einstieg in die Elektromobilität erleichtern. In Kooperation mit dem Dienstleister Inno2grid kümmert sich der Autohersteller um die heimische Lade-Infrastruktur. Kunden haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Paket-Umfängen: Im Basisangebot für 392 Euro netto sind ein Online-Check der örtlichen Gegebenheiten und die Installation der Wallbox mit einer Kabellänge von bis zu 10 Metern enthalten. Das Premium-Paket für 1.396 Euro netto umfasst eine längere Kabelverbindung sowie Bohrarbeiten und die Installation von Schutzschaltern. Dazu kommen jeweils Kosten für die Wallbox selbst.

Wer sein E-Auto zuhause laden will, muss die passende Technik installieren. Opel bietet dabei nun Hilfe an.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw