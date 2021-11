Ladeinfrastruktur in der EU

Ladeinfrastruktur in der EU Niederlande liegen vorn

Alles in einer Karte

Nachdem die staatliche Förderung für private Wallboxen zuletzt ausgelaufen ist, legt das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur jetzt ein neues Programm für Unternehmen und Kommunen auf. Die Gewährung der staatlichen Fördermittel erfolgt im Rahmen als De-minimis-Beihilfe an wirtschaftlich tätige Einheiten. Die Ladeinfrastruktur muss sich an Stellplätzen auf Liegenschaften befinden, die zur gewerblichen oder kommunalen Nutzung oder als Mitarbeiterparkplätze vorgesehen sind. Sie müssen nicht öffentlich zugänglich sein.

Das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur fördert künftig den Aufbau von Ladeinfrastruktur an Mitarbeiterparkplätzen. Anträge können ab dem 23. November 2021 bei der KfW gestellt werden.

Lademöglichkeiten an Mitarbeiterparkplätzen Wallboxförderung für Firmen und Kommunen

