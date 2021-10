So planen Sie Ladestopps

Reisen mit dem E-Auto So planen Sie Ladestopps

Ladesäulen an Autobahnen Kein Dach, kein Service

Mehr Reichweite per App

Die Säule ist für die Montage an gängigen Laternenmasten gedacht und wird an die Stromversorgung der Straßenbeleuchtung angeschlossen. Das System soll günstiger sein und weniger Platz beanspruchen als konventionelle Ladesäulen. Allerdings fällt die Ladeleistung deutlich geringer aus; die meisten Straßenlaternen in Deutschland werden mit 3,7 kW betrieben. Zielgruppe dürften demnach vor allem Stadtbewohner ohne eigene Wallbox sein, die ihr Auto über Nacht aufladen wollen. Preise für den „Heinz“ genannten Laternenlader nennt der Hersteller nicht.

Der Platz für Ladesäulen ist in Innenstädten knapp. Nun könnte es eine platzsparende Alternative geben.

Laden in Innenstädten Strom aus der Straßenlampe

