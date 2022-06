Ladepunkte in Europa Deutschland auf Platz 2

Eine gute Ladepunkt-Infrastruktur ist wichtig für die Akzeptanz der E-Mobilität. Das klappt in einigen europäischen Ländern schon ganz gut, in anderen nicht.

In Europa konzentrieren sich die meisten Ladepunkte für E-Fahrzeuge in den Niederlanden (90.284) und in Deutschland (59.410). Damit kommen die Niederlande auf 29,4 Prozent aller in der der EU vorhandenen Ladepunkte, Deutschland auf 19,4 Prozent. Insgesamt gibt es nach Angaben des Herstellerverband ACEA 307.000 Ladepunkte in Europa.

Foto: ACEA In Deutschland und dienNiederlanden stehen dem ACEA-Bericht nach fast die Hälfte aller Laedpunkte in Europa.

Auf Platz 3 der Länder mit den meisten Ladestationen landet Frankreich (37.128), gefolgt von Schweden (25.197) und Italien (23.543). Am anderen Ende der Rangliste liegen Lettland (420), Estland (385), Litauen (207), Malta (98) und Zypern (57).

