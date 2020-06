Die vollelektrische Version des Fiat 500 kann man bereits bestellen und bei Jeep stehen die Plug-in-Varianten von Compass und Renegade in den Startlöchern. Passend dazu bietet der FCA-Konzern nun eine Lade-App an. My Easy Charge soll Kunden Zugang zu 130.000 Ladepunkten in 31 Ländern. Die Gebühren richten sich nach Stromstärke beziehungsweise Ladegeschwindigkeit (bis 22/50/150 kW). Die Monatsgebühr kostet 3,39 brutto. Dazu kommen die von den Betreibern der Ladstationen abhängigen Stromkosten, die nach Lademenge oder -zeit berechnet werden, was die Kostenübersicht etwas unübersichtlich macht. Außerdem ist die App Kunden mit einem FCA-Kunden mit My-Connect-Konto vorbehalten.

Andere Lade-Apps wie die Mobility-Plus-App von EnBW sind offen für alle Kunden und erleichtern die Planung, da sie an allen Ladepunkten die gleichen Kosten abrechnen.