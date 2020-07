VW We Charge

VW We Charge Lohnt sich der neue Ladetarif?

VW We Charge

Der ADAC fordert von den Herstellern, nicht nur die Verbrauchswerte, sondern auch die Ladeverluste in Prozent bei den technischen Angaben mitaufzuführen. Zudem sollten Ladesysteme mit niedrigen Verlusten entwickelt werden.

Der Automobilclub hat bei 15 E-Autos den realen Verbrauch an der Ladesäule mit den Angaben des jeweiligen Bordcomputers untersucht. Die Abweichungen reichen von 10 bis 25 Prozent. Am größten war die Differenz beim Tesla Model 3 LR mit 24,9 Prozent. Die geringste Differenz zeigte der Kia e-Niro mit 9,9 Prozent.

