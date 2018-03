In Ihrer Firma sind SUV als Dienstwagen zugelassen? Sie träumen zudem von einem sportlichen Wagen? Dann haben wir hier das Richtige für Sie: die 30 stärksten SUV. Der Schwächste in der Runde kommt schon auf 340 PS. Welche Modelle SUV und Sportwagen in einem sind, zeigt die Bildergalerie.