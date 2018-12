40 mit Seilwinden und Unterfahrschutz offroadtauglich umgerüstete Land Rover Discovery sind ab sofort im Auftrag der Bundespolizei unterwegs, ein Teil davon bei Frontex-Einsätzen an der EU-Außengrenze. Im März 2019 sollen 40 weitere Discos dazukommen. Vor der Übernahme lernten Beamte der Bundespolizei den Discovery intensiv kennen: Im Land Rover Experience Center in Wülfrath bei Düsseldorf konnten sie vor allem die Geländefähigkeiten des vielseitigen britischen Offroaders erproben und sich somit auf kommende Einsätze vorbereiten. Jaguar Land Rover hatte die Ausschreibung gewonnen. Für die Briten bedeutet die Übergabe an die Bundespolizei die bislang umfangreichste Kooperation mit dem öffentlichen Sektor.

Die Bundespolizei nimmt 40 offroadtaugliche Land Rover Discovery in den Fuhrpark auf.

Who is Who Pkw