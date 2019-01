So wechseln Sie die Dienstwagensteuer

So wechseln Sie die Dienstwagensteuer

Ist Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Ein-Prozent-Methode zu teuer und will der Chef kein Nutzungsverbot für Privatfahrten erteilen, bleibt nur, Fahrtenbuch zu führen. Mit allen sich daraus ergebenden Risiken für den Arbeitgeber. Denn wird es nicht ordnungsgemäß geführt, gehen Beanstandungen zulasten des Arbeitgebers. Jetzt könnte man argumentieren: Es ist doch nicht das Problem des Unternehmens oder des Fahrers, wenn Volvo Luxusautos stellt, obwohl das Unternehmen ein günstigeres Modell bestellt hat. Doch 300 Euro mehr zu versteuern, kann für viele Mitarbeiter ein Problem sein.

Wechselt er den Firmenwagen innerhalb eines Monats, so ist der Listenpreis des überwiegend genutzten Fahrzeugs heranzuziehen (H 8.1 Abs. 9 "Überlassung mehrerer Kraftfahrzeuge", zweiter Spiegelstrich "Lohnsteuer-Hinweise"). Das heißt: Der Mitarbeiter in unserem Beispiel müsste für September und Oktober den 85.000 Euro XC90 versteuern, obwohl er fast die Hälfte des Oktobers nur in einem 55.000 Euro teuren XC40 unterwegs war. Aber eben nur fast, denn 15 sind eben weniger als 16 Tage.

Da es sich bei der Ein-Prozent-Methode um eine pauschalierte Nutzungsbewertung handelt, muss der Mitarbeiter das Auto also immer für den gesamten Monat mit einem Prozent des Bruttolistenpreises versteuern. Selbst wenn das Fahrzeug nur zeitweise zur Verfügung stand. Das regelt die Lohnsteuer-Richtlinie (R 8.1 Abs. 9 Nr. 1, S. 4).

Häufig tauschen die Hersteller die Mietwagen aber kurzfristig. Ein Beispiel: Ein Mitarbeiter hat einen Volvo XC40 zum Bruttolistenpreis von 40.000 Euro bestellt und muss zwölf Monate warten. Volvo hält ihn aus der Schwedenflotte mit wechselnden Autos mobil, zu einer fixen Rate, die das Unternehmen bezahlt. Den Kollegen freut’s erst mal, kann er doch so sogar teurere Autos als sein bestelltes fahren. Folgende in der Tabelle aufgelisteten Fahrzeuge mit entsprechenden Bruttolistenpreisen stehen dem Arbeitnehmer zur Nutzung zur Verfügung.

Natürlich müssen die Mitarbeiter auch bei diesen Autos ihre Privatfahrten versteuern, entweder per Fahrtenbuch oder über die Ein-Prozent-Regelung. Doch zu welchen Konditionen? Bekommt der Kollege über den gesamten Wartezeitraum nur einen Ersatzwagen, ist es einfach: Dann wird der Bruttolistenpreis dieses Autos angesetzt.

Deshalb halten viele Autohersteller ihre Kunden bei der Stange, indem sie ihnen in der Übergangszeit aus ihren Flotten Mietwagen zu günstigen Konditionen überlassen. Manche Flottenbetreiber mieten stattdessen Ersatzfahrzeuge bei Europcar oder besorgen sie sich bei ihrer Leasinggesellschaft (Langzeitmiete).

