Lease Plan baut sein Online-Leasing-Angebot aus: Waren bisher nur Pkw im Internet verfügbar, bietet die Leasinggesellschaft nun auch Transporter digital an. Das Angebot richtet sich an Selbstständige und Gewerbetreibende, auch an solche mit kleinen Fuhrparks. Martin Moritz, Bereichsleiter für kleine und mittlere Unternehmen bei Lease Plan: "Wir haben für Unternehmen jeder Größe das passende Fahrzeug im Angebot. Jetzt bieten wir auch Transporter für den vielfältigen Einsatz im Dienstleistungsbereich sowie im anspruchsvollen Handwerkeralltag an."

Lease Plan Click and Drive Unkompliziert Transporter fahren

