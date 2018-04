Meyer wurde erst im Januar 2018 zum Commercial Director beim Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Anbieter ernannt. In den vergangenen 25 Jahren hat der 48-Jährige verschiedene Führungspositionen bei Athlon und im DLL-Konzern verantwortet. Bis zum Verkauf von Athlon in 2016 war er Geschäftsführer für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Nach dem Verkauf zeichnete er für die Integration von Athlon und Daimler Fleet Management in Deutschland verantwortlich. Im Januar 2018 wechselte er zur Lease Plan Deutschland, wo er bis jetzt als Commercial Director beschäftigt war.

Roland Meyer: "Ich freue mich, diese verantwortungsvolle Position bei Lease Plan nach so kurzer Zeit im Unternehmen übernehmen zu dürfen. Wir möchten unseren Kunden einen Ausblick auf zukünftige Mobilitätsszenarien geben und entsprechende, innovative Services anbieten – und zwar auf kostengünstige, einfache und nachhaltige Weise. Unser ambitioniertes Ziel heißt jedes Auto, zu jeder Zeit und überall – darin sehen wir die Zukunft der Mobilität."

Roland Meyer folgt auf Patrick Vierveijzer, der sich nach mehr als 18 erfolgreichen Jahren von Lease Plan verabschiedet.