Nach über 33 Jahren bei der Leasing- und Fuhrparkmanagementgesellschaft Lease Plan geht Dieter Jacobs, bisher Director Operations, zum Ende des Jahres in Ruhestand. Seine Nachfolge tritt dann Dennis Geers an, der bereits jetzt schrittweise Verantwortung übernimmt. Der Director Operations ist bei Lease Plan für die Geschäftsbereiche Reparaturen, Fahrzeugservice, Reifen, Versicherung, Schadenmanagement, Fahrerbetreuung, Einkauf sowie Mietwagen und Gebrauchtwagenlogistik verantwortlich.

Schon zuvor war Geers als Führungskraft tätig, er kam 2016 zu Lease Plan und war zuerst Bereichsleiter Mietwagen und seit 2018 für Reparaturen, Fahrzeugservice und Reifenmanagement verantwortlich. In dieser Position berichtete er direkt an den jetzt in den Ruhestand wechselnden Jacobs. "Die große Herausforderung wird es sein, in Zeiten von alternativen Antriebsformen, Digitalisierung und Sharing Economy unseren Kunden und Fahrern innovative Mobilitätslösungen und einen hervorragenden Service zu bieten", sagt Geers, der sich auf seine neue Aufgabe trotz dieser Herausforderungen freut. Auch sein Vorgänger ist überzeugt von der Eignung von Dennis Geers: "Er hat durch seinen Werdegang hier im Unternehmen die allerbesten Voraussetzungen und das größtmögliche Know-How gesammelt, um das Fuhrparkmanagement bei Lease Plan weiterhin erfolgreich zu leiten und in die Zukunft zu führen. Ich wünsche meinem Nachfolger alles Gute und viel Erfolg!"

Foto: Lease Plan

Dieter Jacobs hatte seinen beruflichen Werdegang 1986 als Trainee bei Lease Plan begonnen. Über verschiedene Stationen führte ihn seine Karriere 1994 in die Geschäftsleitung für das Fuhrparkmanagement, heute Operations. In Jacobs Verantwortung fielen unter anderem der Start der Gebrauchtwagen-Vermarktung an Privatkunden über eigene Stores, der Aufbau der Fahrerbetreuung und die Einführung des Haftungstransfers im Versicherungsbereich.