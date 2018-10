Bei der Entwicklung der Leasinguote in Firmen stellte das Marktforschungsinstitut Dataforce je nach Flottengröße unterschiedliche Trends fest. Bei kleinen Flotten, welche mindestens einen Pkw geleast haben, stieg der Anteil um zwei Prozentpunkte. Allgemein betrachtet ist der Leasinganteil dennoch leicht zurückgegangen, was vor allem an den großen Flotten liegt. Seit 2014 sank der Leasing-Anteil in Großflotten von 64 auf 55 Prozent. Diese Unternehmen suchen immer mehr nach individuellen Mobilitätskonzepten, die sich nicht nur auf Kauf oder Leasing beschränken. Langzeitmiete ist stark im Trend oder Corporate Carsharing – Stichwort "Flexibilität".

Bei den genannten Anbietern haben mit Volkswagen Financial Services, der Mercedes-Benz Bank und der BMW-Bank drei Captive-Leasinggesellschaften die Nase vorn, wobei viele Flotten auch mit mehreren Anbietern gleichzeitig zusammenarbeiten. Auch mögliche Auswirkungen der Elektromobilität auf das Leasinggeschäft werden in der Studie behandelt. So zeigt sich, dass die Fuhrparkleiter auch bei E-Fahrzeugen stark auf Leasing setzen. Mehr als die Hälfte derer, die tatsächlich eine Anschaffung planen, wollen die E-Fahrzeuge leasen. Nur etwas mehr als ein Drittel plant einen Kauf.

Die am häufigsten genutzte Zusatzleistung beim Leasing ist der Werkstattservice. Knapp dahinter liegen der Reifen- sowie der Ersatzwagenservice. Von den Fuhrparkleitern als Schlusslichter eingestuft sind die Führerscheinkontrolle und ein Service für die Kfz-Steuer. Auch hier lassen sich große und kleine Flotten nicht über einen Kamm scheren. So sind etwa der Tankkartenservice und der Ersatzwagenservice bei großen Fuhrparks dominanter vertreten als bei kleineren Flotten.

Die Flottenexperten von Dataforce führten für die Studie über 43.000 Experteninterviews mit Fuhrparkbetreibern. Insbesondere die Bereiche Marktdurchdringung und die jeweils genutzte Art des Leasings stehen im Fokus der Studie. Die Studie "Dataforce Leasing Analyse 2018" kann online bestellt werden.