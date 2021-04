Außerdem erweitert Lexus das Assistenten-Angebot des ES. Der Notbrems-Helfer erkennt jetzt auch Fahrradfahrer. Zudem warnt ein Kreuzungsassistent beim Abbiegen vor entgegenkommenden Fahrzeugen sowie die Straße überquerenden Fußgängern. Der Antrieb bleibt unverändert. Wie gehabt wird die Limousine in Deutschland ausschließlich mit einem 160 kW/218 PS starkem Hybridantrieb angeboten. Preise nennt Lexus für den im Oktober im Handel kommenden

Optisch fällt die 4,98 Meter lange Limousine durch einen modifizierten Kühlergrill sowie schlankere Scheinwerfer auf. Die digitalen Außenspiegel haben ein Update erhalten, um ihre Bildqualität zu verbessern. Neue Leichtmetallfelgen in 17-, 18- und 19-Zoll-Größen gehören ebenfalls zur Modellpflege. Im Innenraum kommt jetzt in der Spitzenversion ein 12,3-Zoll-großes Display als Multifunktionsbedieneinheit zum Einsatz. Die Top-Version F-Sport verfügt über ein adaptiv variables Fahrwerk.

Lexus ES (2021) Aufgefrischt in die neue Saison

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021